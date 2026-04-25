Замена трамвайных рельсов началась на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде

Реконструкцию планируют завершить в 20-х числах мая.

Автомобилистам стоит быть готовыми к ограничению движения на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой, где начали менять трамвайные рельсы. Работы планируется завершить в 20-тых числах мая.

В настоящее время идут работы по разбору старых рельсов, взамен которых будут уложены новые.

«Движение по Ванеева от площади Свободы в сторону площади Советской организовано только в прямом направлении, левый поворот отменён. Светофор всё время зелёный, остановки нет. От площади Советской к площади Свободы правый поворот на Надежды Сусловой и движение — прямо. С улицы Надежды Сусловой только направо, левого поворота нет», — сообщил генеральный директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.