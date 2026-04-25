Всё дело в клешнях: учёные назвали род древних клопов в честь K‑pop группы Stray Kids

В куске мьянманского янтаря они обнаружили окаменелых клопов с крупными клешнями, из‑за которых насекомые напоминали миниатюрных крабов. Учёные выделили находку в новый род и назвали его Carcinonepa libererrantes. Первая часть имени отсылает к группе водных клопов, а вторая — латинизированная версия названия группы Stray Kids («Бездомные дети»). По словам исследователей, именно форма клешней подсказала выбор.