В Ростове объявили тендер на ремонт Ворошиловского проспекта за 175,9 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта проспекта Ворошиловский. Согласно опубликованной на портале Госзакупок документации, начальная стоимость контракта составляет более 175 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

В техническом задании указано, что победителю конкурса предстоит заменить дорожное покрытие, бортовые камни, тротуарную плитку и люки. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Приступить к ремонту дорожники обязаны сразу же после подписания контракта.

Прием заявок от подрядных организаций продлится до 12 мая. Завершить все работы подрядчик должен до 13 октября 2026 года.