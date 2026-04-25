Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин продолжат работать в штабе «Торпедо»

Гоголев получил назначение старшим тренером.

После заключения нового двухлетнего контракта с главным тренером Алексеем Исаковым стало известно о новых решениях по тренерскому штабу хоккейного клуба «Торпедо».

Клуб сообщил, что контракт на два года заключили и с Дмитрием Гоголевым. Более того, в будущем сезоне КХЛ Гоголев становится старшим тренером клуба.

Кроме того, работать в штабе два сезона, согласно новому контракту, продолжит Кирилл Брагин.

Напомним, ранее в «Торпедо» сообщили, что переезд клуба на новую ледовую арену на Стрелке ожидается летом 2026 года.

Как сообщили в беседе с nn.aif.ru эксперты, синдрома второго сезона, когда после успешно проведённого временного отрезка в КХЛ последует спад, у «Торпедо» и Алексея Исакова они не ожидают. Клуб впервые за три года дошёл до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина и даже один раз выиграл у нынешнего полуфиналиста — магнитогорского «Металлурга».