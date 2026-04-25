Глэмпинг в Тульской области вошел в число лидеров премии «Маршрут построен»

Проект «Астроглэмп» из Веневского района Тульской области стал победителем в номинации «Глэмпинг года» национальной туристической премии «Маршрут построен», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Церемония награждения лидеров состоялась в Москве, сообщили в региональном министерстве туризма.
Научно-популярное пространство объединяет глэмпинг, музей, лекторий и наблюдательную площадку с телескопами. В астроглэмпинге можно отдохнуть на природе, понаблюдать за миром космоса, послушать лекции от астрономов и поучаствовать в тематических мероприятиях. Проект глэмпинга — астрономический фестиваль «Интерстеллар» — удостоен диплома призера в номинации «Событие года».
По словам министра туризма Тульской области Елены Мартыновой, в регионе действует целый ряд объектов, позволяющих получить незабываемые впечатления от отдыха. При поддержке нацпроекта число таких мест на туристической карте постепенно увеличивается.
«По поручению губернатора Дмитрия Миляева в продвижении образа Тульской области мы стараемся использовать нестандартные подходы и возможности федеральных площадок и партнеров. Проект “Маршрут построен” — один из таких ресурсов», — добавила министр.
Ранее объекты туриндустрии региона уже становились обладателями премии. Так, в 2025 году по итогам пользовательского голосования Тульская область была признана «Туристическим регионом года», а портал «Визитула.рф» — лауреатом в номинации «Цифровое решение года для компаний в сфере туризма».
Отметим, всего в этом году на туристический конкурс поступило 1187 проектов из 79 российских регионов и Белоруссии.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.