«Чайка» проиграла первый полуфинальный матч чемпионата МХЛ

Через 3.26 после старта второго периода последовало новое удаление Пугачёва, на сей раз двухминутное — за задержку соперника. И ярославцы опять преуспели при формате 5 на 4. На добивании Вадим Дудоров послал шайбу в незащищённое пространство ворот. Спустя пару минут судьи удалили хоккеиста «Локо», и нижегородцы этим воспользовались. Автором гола стал Свищёв, результативные передачи сделали Мельников и Алексей Анисимов — 2:2. А за 11 секунд до второго перерыва подопечные Олега Таубера снова вышли вперёд. Алексей Эльблаус, оставшись один на пятачке, подставил клюшку под бросок Зилева. Это был первый гол при игре в равных составах.