«Чайка» проиграла первый полуфинальный матч чемпионата МХЛ

25 апреля в Ярославле «Локо» и «Чайка» начали сражение до четырёх побед в ½ финала Молодёжной хоккейной лиги. Итог первого матча — 5:4, выиграл лучший коллектив Западной конференции.
У нижегородцев перед игрой возникли кадровые проблемы. Как следствие, в линию обороны был переведён центральный нападающий Кирилл Свищёв. Состав был таким: Сабитов (Гриценко, 51.58); Свищёв — Яценко, Муханов — Фёдоров (К) — Пугачёв (А); Муллеров — Чесноков, Кулябин — Мишин — Л. Сальников; Анисимов — А. Сальников, Скворцов — Горнов — Мельников; Ополинский — Глазунов (А) — Лаптев; Козин.
Начало поединка оказалось очень трудным для «Чайки». Уже через 19 секунд после стартового вбрасывания Глеб Пугачёв, вышедший на свой сотый матч в МХЛ, получил пятиминутный штраф за удар коленом. Через 2.18 ярославцы реализовали численный перевес, отличился Леонид Зилев. Развить успех при игре в большинстве хозяева не смогли. А на 12-й минуте гости использовали своё численное преимущество: забил Макар Ополинский, ассистентские баллы заработали Ян Мельников и Свищёв. На первый перерыв конкуренты ушли при счёте 1:1.
Через 3.26 после старта второго периода последовало новое удаление Пугачёва, на сей раз двухминутное — за задержку соперника. И ярославцы опять преуспели при формате 5 на 4. На добивании Вадим Дудоров послал шайбу в незащищённое пространство ворот. Спустя пару минут судьи удалили хоккеиста «Локо», и нижегородцы этим воспользовались. Автором гола стал Свищёв, результативные передачи сделали Мельников и Алексей Анисимов — 2:2. А за 11 секунд до второго перерыва подопечные Олега Таубера снова вышли вперёд. Алексей Эльблаус, оставшись один на пятачке, подставил клюшку под бросок Зилева. Это был первый гол при игре в равных составах.
В третьем периоде молодёжка «Локомотива» убежала в отрыв — 5:2. Шайбы забросили Владимир Кузнецов (время на табло — 48.57) и Кирилл Емельянов (50.16). Но молодёжка «Торпедо» приблизилась к фавориту вплотную. Взятие ворот осуществили Лев Сальников (53.33, передачу сделал Артём Кулябин) и Александр Яценко (56.00, ассистенты — Сергей Скворцов и Мельников). Перевести игру в овертайм нам не удалось.
Соотношение бросков в створ было не в пользу «Локо» — 31:32 (9:12, 14:13, 8:7). С трибун матч смотрели 525 зрителей.
26 апреля команды снова померятся силами в Ярославле. Даты встреч в столице Приволжья — 29 и 30 апреля. Дни, предусмотренные календарём на случай необходимости, — 3, 5 и 7 мая. Матч на нижегородском льду возможен в пятый день финишного весеннего месяца.