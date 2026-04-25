В МВД призвали россиян не переходить по ссылкам вне доменной зоны .ru

Ранее в МВД рассказали, что аферисты стали получать доступ к онлайн-банкам через вредоносные вирусы. Для этого злоумышленники рассылают файлы с фото или видео через взломанные аккаунты знакомых пользователей. После скачивания на телефон устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку, благодаря которой мошенники могут украсть сбережения жертвы.