В МВД призвали россиян не переходить по ссылкам вне доменной зоны .ru

Россиянам не стоит переходить по ссылкам вне национальной доменной зоны (.ru), чтобы случайно не загрузить на устройство вредоносное программное обеспечение и не потерять доступ к своим аккаунтам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
«Пользователям рекомендуется не осуществлять переход по ссылкам сомнительного происхождения, в том числе имеющим признаки маскировки реального адреса (использование сервисов сокращения ссылок)», — говорится в сообщении.
Специалисты советуют россиянам игнорировать ссылки, размещенные в зонах общего пользования, таких как .site, .xyz, .click, .top, .link. Зачастую они имитируют официальные веб-версии мессенджеров для кражи учетных данных пользователя.
Также мошенники активно рассылают файлы с названиями «Список.apk», «Фото.apk», «Видео.apk» или «Документ.apk». В ведомстве напомнили, что расширение .apk — это установочный пакет приложения, а не изображение или текст.
В МВД отметили, что, если сообщение со ссылкой или файлом пришло от знакомого, необходимо перезвонить отправителю и уточнить, отправлял ли он подобное сообщение. Возможно, его аккаунт уже используют мошенники.
Ранее в МВД рассказали, что аферисты стали получать доступ к онлайн-банкам через вредоносные вирусы. Для этого злоумышленники рассылают файлы с фото или видео через взломанные аккаунты знакомых пользователей. После скачивания на телефон устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку, благодаря которой мошенники могут украсть сбережения жертвы.
