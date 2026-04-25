В Ростове рынки на Темернике закроют до середины мая 2026 года

Как сообщает издание DonDay, ссылаясь на сведения, предоставленные Первомайским судом Ростова, торговые площадки «Первый Темер» и «Белый Темер», расположенные на территории Темерника в донской столице, будут закрыты до середины мая 2026 года.
По информации судебной инстанции, заседание, запланированное на конец апреля 2026 года, перенесли из-за неявки ответчика. Следующее слушание по делу о дальнейшей судьбе названных выше рынков назначено на 13 мая 2026 года.
Напомним, в конце января 2026 года работа этих торговых объектов была временно приостановлена. Причина- отсутствие санитарных книжек у ряда сотрудников. В результате рынки перестали работать. Через несколько недель предпринимателям разрешили вывезти свои товары, после чего они были вынуждены перейти на другие торговые площадки.
Сегодня дальнейшая судьба «Первого Темера» и «Белого Темера» остаётся неопределённой.
Высказываются предположения о том, что аналогичная участь может постигнуть и остальные четыре рынка, расположенные на Темернике. И то, что данная территория представляет интерес для застройщиков.