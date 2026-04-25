В селе Георгиевка в Самарской области благоустроят 2 территории

По улице Элеваторной, от пересечения с трассой Самара — Бугуруслан до здания Георгиевского элеватора, специалисты сделают тротуар. Также благоустроят прилегающую территорию детской школы искусств, где в текущем году идет капитальный ремонт самого здания. Подрядчик уже определен, работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. Благоустройство объектов завершат до 1 августа.