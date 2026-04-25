В селе Георгиевка в Самарской области благоустроят 2 территории

Две территории благоустроят в селе Георгиевка в Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Кинельского района.
По улице Элеваторной, от пересечения с трассой Самара — Бугуруслан до здания Георгиевского элеватора, специалисты сделают тротуар. Также благоустроят прилегающую территорию детской школы искусств, где в текущем году идет капитальный ремонт самого здания. Подрядчик уже определен, работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. Благоустройство объектов завершат до 1 августа.
«Отдельно стоит выделить тротуар на Элеваторной. Участок от федеральной трассы до крупного предприятия — традиционно зона повышенной опасности для пешеходов, особенно в осенне-весеннюю распутицу. Создание твердого покрытия здесь решит давнюю проблему безопасности местных жителей, которые ежедневно ходят на работу или за покупками», — отметила депутат Собрания представителей муниципального района Кинельский Наталья Липатова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.