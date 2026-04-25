В Липецке первое поражение в сезоне потерпели футболисты нижегородской «Волны»

После четырёх побед подряд во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 3) футболисты нижегородской «Волны» сегодня впервые проиграли.
В Липецке с самого начала волжан стали преследовать неприятности. Уже к середине первого тайма из-за травм они потеряли ключевых игроков Артёма Абрамова и Ивана Северьянова. «Металлург» при поддержке трибун мощно атаковал, логично открыв счёт на 18-й минуте после красивой многоходовки.
На 52-й минуте липчане удвоили своё преимущество, успешно завершив затяжной штурм ворот. Только в компенсированное время нижегородцы смогли забить гол. Евгений Рагулькин с линии штрафной вколотил мяч под перекладину. Но от поражения наших земляков это не уберегло — 1:2.
2 мая в Заволжье «Волна» встретится со столичной «Родиной-3».
