МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках

С 25 по 27 апреля, особенно в ночные и утренние часы, в отдельных районах региона прогнозируются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до −1…-3°. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на предупреждение ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Такие погодные условия требуют особого внимания от жителей. МЧС уже выпустило ряд рекомендаций, чтобы помочь избежать неприятных ситуаций.
В первую очередь, предупреждение касается водителей. Низкие температуры могут привести к образованию гололедицы на дорогах, особенно на мостах и в низинах. Поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными за рулем. Избегайте резких маневров: не делайте внезапных обгонов, перестроений или опережений. Снизьте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущих автомобилей.