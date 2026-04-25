В драмтеатре перенесли премьеру спектакля на следующий сезон

В Калининграде по решению руководства драмтеатра премьера спектакля «Саша, привет!» переносится на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте театра. Премьера была запланирована на 25 и 26 апреля.
— Работа над спектаклем продолжится, мы обязательно сообщим о датах премьеры при открытии продаж на новый сезон, — отметил руководитель учреждения Александр Федоренко.
Администрация театра приносит извинения за доставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что премьера пройдет с участием автора одноименного романа — российского писателя Дмитрия Данилова.
