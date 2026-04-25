СК проверит сообщения о девочке, впавшей в кому после посещения бассейна

Следственные органы управления СК России по Москве проводят проверку по факту инцидента в одном из столичных отелей, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в Следкоме России.
«В социальных медиа сообщается, что 12-летней девочке стало плохо во время игры в бассейне одного из столичных отелей. Ребенка вынесли из воды и провели реанимационные мероприятия, однако позже пострадавшая впала в кому и была экстренно госпитализирована», — сказано в сообщении.
По этому факту начали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК России дал указание руководителю столичного ГСУ Дмитрию Беляеву представить доклад об итогах проверки.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что девочка приехала на соревнования из Санкт-Петербурга. Во время тренировки в бассейне она начала тонуть, ее вытащили очевидцы и провели реанимацию, после госпитализации спортсменка впала в кому, утверждал канал.
