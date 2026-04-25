Представителям промышленных компаний Саратова расскажут о мерах поддержки

Панельная сессия с промышленными предприятиями «Меры государственной и административной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности» состоится 29 апреля в центре «Мой бизнес» в Саратове. Мероприятие организуют в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Саратовской области.
«В ходе сессии будут презентованы действующие в 2026 году меры господдержки для предприятий производственного сектора, партнерские программы и услуги. Также у участников мероприятия будет возможность получить индивидуальные консультации по мерам поддержки», — пояснили в пресс-службе минэкономразвития области.
На мероприятии обсудят льготное заемное финансирование инвестпроектов, реализацию федерального проекта «Производительность труда» на предприятиях области, механизм работы промышленных кластеров, инжиниринговые услуги, меры поддержки экспортеров, услуги центра поддержки системы маркировки «Честный знак» и многое другое.
Мероприятие состоится 29 апреля в 11:00 по адресу: Саратов, улица Краевая 85. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.