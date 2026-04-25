Нижегородцев приглашают стать донорами костного мозга без сдачи крови

27 апреля в Нижнем Новгороде пройдёт акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Присоединиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 45 лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Главное отличие акции — максимально простой формат участия. Потенциальным донорам не придётся сдавать кровь: достаточно мазка с внутренней стороны щеки, который берётся стерильной палочкой. Процедура занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки.
Собранные образцы направят на типирование в профильный научный центр. Уже через 2−4 недели данные участников появятся в федеральной базе, где их смогут использовать для поиска совместимых доноров для пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Организаторами выступают общественные и благотворительные организации при поддержке Фонда президентских грантов.