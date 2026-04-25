Вдовы донских бойцов смогут бесплатно учиться в вузах

Семьям погибших военных расширили список государственных льгот в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Супруги погибших участников СВО из Ростовской области смогут бесплатно учиться в вузах. Соответствующий федеральный закон накануне подписал президент России Владимир Путин. Информацию об этом рассказали в Министерстве обороны страны.

Новые поправки внесены в действующий закон об образовании в Российской Федерации. Теперь жены погибших защитников получили официальное право на льготное поступление. Государство полностью оплатит их обучение за счет бюджета.

— Новая мера социальной поддержки распространяется не только на высшие учебные заведения. Супруги павших героев также смогут совершенно бесплатно получить образование в колледжах и техникумах, — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, в Ростовской области действуют и другие меры поддержки для бойцов и их родных. Ранее «КП — Ростов-на-Дону» рассказывала о льготах на услуги ЖКХ. Участники спецоперации имеют законное право на компенсацию половины всех расходов на коммуналку и капитальный ремонт.

