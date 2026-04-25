В Калининграде ищут 15-летнюю девочку, пропавшую сутки назад

Школьница не выходит на связь с родными.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 15-летнюю Алину Пятрайтите, которая пропала сутки назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Школьница не выходит на связь с родными с пятницы, 24 апреля. Её местонахождение не установлено.

Рост девочки — 165 см, она среднего телосложения, с длинными коричневыми волосами. Была одета в чёрную куртку и синие джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше