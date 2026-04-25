В Калининграде ищут 15-летнюю девочку, пропавшую сутки назад

В Калининграде ищут 15-летнюю Алину Пятрайтите, которая пропала сутки назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Школьница не выходит на связь с родными с пятницы, 24 апреля. Её местонахождение не установлено.
Рост девочки — 165 см, она среднего телосложения, с длинными коричневыми волосами. Была одета в чёрную куртку и синие джинсы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.
