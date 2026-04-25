Юные музыканты Нижегородской области будут выступать вместе с оркестром «Солисты Нижнего Новгорода»

84 юных музыканта из 11 городов и районов области выступят с камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода» благодаря проекту «Юношеские Ассамблеи». В рамках проекта молодые таланты примут участие в концертах, которые пройдут в городах Нижегородской области.

Этому проекту уже более 20-ти лет и с каждым годом растёт уровень участников. В мае и июне юных пианистов, скрипачей, вокалистов и духовиков в сопровождении оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» услышат жители Дзержинска, Арзамаса, Выксы и Павлова. Такая возможность появилась благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Среди выпускников прошлых лет — музыканты мирового уровня, включая главного дирижёра Шотландского камерного оркестра Максима Емельянычева.

«Мы рады, что мы им помогаем, потому что для становления музыканта как профессионала опыт игры с оркестром очень важен», — сказал художественный руководитель камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» Владимир Плаксин.