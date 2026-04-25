Убрали графитти и покрасили скамейки: в Ялте наводят порядок и чистоту

На Южном берегу Крыма прошел масштабный весенний субботник, в котором приняли участие свыше двух тысяч человек.
Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что в сквере Данилевского убрали граффити и покрасили скамейки, также привели в порядок Холм Славы, Ливадийский парк, сквер Марии Чеховой.
В Симеизском парке освежили балясины, а в Гурзуфе высадили деревья и кустарники в новом парке «Приветный».
В общей сложности на субботнике собрали и вывезли на полигон 34 тонны мусора.
