Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль из Красноярского края получил награду премии «Маршрут построен»

Мероприятие «МИР Сибири» стало победителем в номинации «Событие года».

Источник: Национальные проекты России

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который проходит в Красноярском крае, вошел в число победителей Национальной туристической премии «Маршрут построен», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Всего на юбилейный пятый сезон премии поступило 1187 заявок из 79 регионов России и Белоруссии. Конкурс прошел по 23 направлениям, Красноярский край был представлен в 8 из них. Финалистов выбирали всероссийским онлайн-голосованием, победителей из числа лидеров народного рейтинга определило жюри. Участников оценивали руководители и сотрудники туристических ассоциаций, общественных организаций, журналисты федеральных СМИ, организаторы профильных мероприятий, блогеры и известные путешественники. Фестиваль «МИР Сибири» стал победителем в номинации «Событие года».

«Эта награда не только приятное поощрение для команды организаторов, но и важное подтверждение того, что фестиваль достигает своих главных целей — сохранения и развития культурного наследия России и событийного туризма в регионе. “МИР Сибири” — наш культурный бренд, который делает Красноярский край привлекательным для тысяч гостей из разных уголков мира», — отметил заместитель исполнительного директора фестиваля Дмитрий Сиротинин.

Награждение лидеров состоялось в Москве. Лучшие инициативы участников войдут в путеводитель по России.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше