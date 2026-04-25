Фестиваль из Красноярского края получил награду премии «Маршрут построен»

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который проходит в Красноярском крае, вошел в число победителей Национальной туристической премии «Маршрут построен», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Всего на юбилейный пятый сезон премии поступило 1187 заявок из 79 регионов России и Белоруссии. Конкурс прошел по 23 направлениям, Красноярский край был представлен в 8 из них. Финалистов выбирали всероссийским онлайн-голосованием, победителей из числа лидеров народного рейтинга определило жюри. Участников оценивали руководители и сотрудники туристических ассоциаций, общественных организаций, журналисты федеральных СМИ, организаторы профильных мероприятий, блогеры и известные путешественники. Фестиваль «МИР Сибири» стал победителем в номинации «Событие года».
«Эта награда не только приятное поощрение для команды организаторов, но и важное подтверждение того, что фестиваль достигает своих главных целей — сохранения и развития культурного наследия России и событийного туризма в регионе. “МИР Сибири” — наш культурный бренд, который делает Красноярский край привлекательным для тысяч гостей из разных уголков мира», — отметил заместитель исполнительного директора фестиваля Дмитрий Сиротинин.
Награждение лидеров состоялось в Москве. Лучшие инициативы участников войдут в путеводитель по России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.