Для трех новых автобусных маршрутов в Перми ищут перевозчика

В Перми ищут перевозчика для трех новых автобусных маршрутов, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Городское управление транспорта проводит конкурс на обслуживание рейсов № 72 «Улица Анвара Гатауллина — Центральный рынок», № 76 «Пермский академический Театр Театр — площадь Восстания», № 87 «Пермский академический Театр Театр — ОАО “Вагоноремонтный завод”.
Начальная цена контракта составляет 43 млн рублей. Договор с перевозчиком заключат на пять месяцев: маршрут № 72 будет работать с конца мая до конца июля 2026 года, маршруты № 76 и № 87 — с начала августа до конца октября текущего года.
Для обслуживания всех маршрутов требуются автобусы большого класса не старше 7 лет с экологическим стандартом не ниже «Евро-4». Такие условия характерны для временных маршрутов, которые запускают взамен приостановленного трамвайного сообщения.