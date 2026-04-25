МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 20 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается вечером в субботу, 25 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«25 апреля по Калининградской области, начиная с 22:00 до 01:00 ночи 26 апреля, ожидается переход ветра к северо-западному, северному до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.
