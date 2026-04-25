В Ростове в конце апреля началась продажа арбузов

В конце апреля 2026 года в донской столице началась продажа арбузов. Сегодня на прилавках магазинов кроме клубники из Греции добавились и арбузы из Ирана. Об этом сообщают читатели издания DonDay.
Летнюю ягоду начали продавать по 150 рублей за кило. Причем в некоторых местах начали продавать половинки арбузов за 150−190 рублей. Пока покупатели настороженно воспринимают продажу привезённых арбузов.
Традиционно в Ростовской области ягоды начинают созревать с начала июля, а к концу августа поспевают поздние сорта. Сезон арбузов в регионе длится до середины сентября.
