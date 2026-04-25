Центр «Честный знак» Свердловской области помог более 60 предпринимателям

Специалисты центра помощи «Честный знак» из Свердловской области за первые три месяца работы провели более 60 очных консультаций для бизнеса и помогли наладить процессы в соответствии с требованиями обязательной маркировки, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Центр открыли в январе в головном офисе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в Екатеринбурге в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Региональный бизнес может получить всестороннюю помощь в подключении к системе обязательной цифровой маркировки — от бесплатных консультаций до технической поддержки.
«Новый вид поддержки пользуется спросом. Среди самых востребованных товарных групп, с которыми сейчас идет наиболее активная работа: моторные масла, радиоэлектроника, молочные продукты, косметика и игрушки. Предприниматели в основном обращаются с вопросами идентификации своего товара в части обязанности маркировки, а также процесса регистрации в системе “Честный знак”. Иногда возникают более сложные запросы — например, о маркировке импортной продукции, и наши специалисты помогают пошагово разобраться», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Проект создания сети специализированных центров для адаптации малого и среднего предпринимательства к обязательной маркировке товаров реализуют Минэкономразвития РФ совместно с Минпромторгом РФ при поддержке центра развития перспективных технологий. Напомним, государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее главные цели — противодействие нелегальному обороту продукции и защита потребителей от контрафакта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.