Гендиректор «Эксмо» сделал первое заявление после задержания

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев впервые после задержания опубликовал пост в телеграм-канале, в котором сообщил, что временно не готов давать комментарии.
Он опубликовал рейтинг «Что читает Москва?» за неделю 13−19 апреля.
«По остальным вопросам, пока без комментариев…. Спасибо за поддержку, очень ценно», — написал он.
Капьев и несколько топ-менеджеров «Эксмо» были задержаны в Москве 21 апреля. Как сообщали РБК источники в правоохранительных органах, следственные действия проходят в рамках дела, возбужденного в прошлом году и связанного с издательством Popcorn Books, 51% которого принадлежат группе «Эксмо» с 2023 года.
Спустя два дня, 23 апреля, топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явке без предъявления обвинений, их процессуальный статус не определен.
Следствие заподозрило Капьева в причастности к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (обе писательницы внесены Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка». По версии следствия, книги пропагандировали движение ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено).
Евгений Капьев родился в 1980 году в Белгороде. В «Эксмо» работает с 2007 года, в должности генерального директора — с 2018 года.
