Гендиректор «Эксмо» сделал первое заявление после задержания

Капьев и несколько топ-менеджеров «Эксмо» были задержаны в Москве 21 апреля. Как сообщали РБК источники в правоохранительных органах, следственные действия проходят в рамках дела, возбужденного в прошлом году и связанного с издательством Popcorn Books, 51% которого принадлежат группе «Эксмо» с 2023 года.