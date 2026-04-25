С 1 мая из Петербурга в Выборг запустят скоростной экспресс «Ласточка» без остановок

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о запуске первого скоростного экспресс-поезда «Ласточка» на маршруте Финляндский вокзал — Выборг. Он начнёт курсировать с 1 мая ежедневно.
Поезд проследует весь путь без остановок. Время в дороге сократится с 1 часа 12 минут до 61 минуты. В составе восемь вагонов, всего 675 мест. Посадка будет осуществляться во 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й вагоны. Продажа билетов с указанием места уже открыта. Стоимость проезда — 500 рублей.
Расписание.
Из Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал) в Выборг:
— № 7601: отправление в 11:15, прибытие в 12:16;
— № 7603: отправление в 15:29, прибытие в 16:30.
Из Выборга в Санкт-Петербург (Финляндский вокзал):
— № 7602: отправление в 12:56, прибытие в 13:58;
— № 7604: отправление в 17:58, прибытие в 19:00.