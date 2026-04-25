В Кировской области запустили новый турмаршрут «Демьяновская сторонка»

Новый туристический маршрут «Демьяновская сторонка» появился в Кировской области, сообщили в региональном центре развития туризма. Увеличение количества мест для путешествий — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Программа включает в себя знакомство с ключевыми достопримечательностями поселков городского типа Подосиновец и Демьяново, а также посещение Причальной сосны, которая с 2015 года входит в Единый реестр старовозрастных деревьев России. Кульминацией тура станет гастрономическая часть — дегустация фирменных сыров местной экофермы «Демьяново». Это хозяйство является хранителем и продолжателем традиций вятского сыроделия.
«Создание таких глубоких и самобытных маршрутов, как “Демьяновская сторонка” — важный шаг в развитии внутреннего туризма региона, полностью соответствующий целям национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Это не только раскрывает потенциал отдельных территорий, но и создает целостный, привлекательный образ Кировской области, повышая ее туристическую привлекательность», — отметил директор регионального центра развития туризма Алексей Чепцов.
