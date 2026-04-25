В Башкирии отремонтируют участок дороги Аксеново — Аксаково — Белебей

Участок дороги Аксеново — Аксаково — Белебей протяженностью 3,5 км отремонтируют в Белебеевском районе Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы выполнят до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Это направление обеспечивает транспортную связь жителям Белебеевского и Альшеевского районов. В них проживает около 130 тысяч человек. По этой дороге жители небольших сел и деревень могут добраться до административного центра — города Белебея, который также привлекает туристов своей старинной архитектурой, историческими зданиями, храмами и религиозными сооружениями. Трафик на этой дороге составляет более 4,5 тысячи автомобилей в сутки», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Напомним, всего в этом году в Башкирии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют обновить почти 200 км дорог и 15 мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.