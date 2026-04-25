В «Яндексе» ответили на вопрос о конкуренции с Wildberries на рынке такси

Wildberries не является новым соперником для «Яндекса», компании уже давно пересекаются на рынке маркетплейсов. Об этом заявил IR-директор «Яндекса» Алексей Субботин на инвестиционной конференции Profit Conf, комментируя появление Wildberries на рынке такси. Его слова передает корреспондент РБК.
Wildberries завершил разработку приложения такси и тестирует проект в Белоруссии и Узбекистане.
«Яндекс» — третий в мире игрок по райдхейлингу и хорошо знает конкурента по десятилетней работе на рынке маркетплейсов, отметил Субботин и напомнил, что «Яндекс» — не просто локальный монополист, а глобальный игрок.
«Райдхейлинговые сервисы, которые сегодня есть у “Яндекса”, — это третий в мире по количеству поездок и по обороту, который мы генерируем. С этой точки зрения “Яндекс” не только конкурировал с Uber в Москве, и со Сбербанком, и еще много с кем. Опыт конкуренции у нас есть каждый день», — заявил он.
«С Wildberries мы конкурируем в маркетплейсах последние десять лет. Здесь не то чтобы Wildberries для нас какая-то новая сущность. Мы довольно хорошо знаем их практику менеджмента», — отметил он.
Что касается стратегии конкурента — демпинга цен, IR-директор указал, что такой подход редко работает в долгосрочной перспективе. «Субсидирование поездок мало кого привело к завоеванию доли рынка. Это довольно прямолинейный путь», — сказал он.
Отвечая на вопрос о робот-такси, IR-директор заявил, что беспилотники уже достигли уровня безопасности, превосходящего человека за рулем. Проблема, по словам Субботина, в законодательстве и экономике.
«Мы ожидаем, что этим летом будет принято постановление об экспериментальном правовом режиме, в рамках которого уже можно будет начинать коммерческую эксплуатацию», — сообщил он.
Полноценный коммерческий запуск зависит от схождения трех факторов: технологии, регуляторики и экономики. «Оборудование становится дешевле, а труд дорожает. На горизонте двух, может быть, трех лет эти три вектора сойдутся, и тогда запуск коммерческой эксплуатации беспилотных автомобилей будет экономически оправдан», — пояснил Субботин.
Он также отметил, что в законодательной базе сейчас нет понятия «робота» — сущности, которая может действовать и нести ответственность. «Вчера Володин сказал, что основная задача парламента на следующую сессию — закрыть эти пробелы в технологическом законодательстве. Это вопрос не столько автономного транспорта, сколько робототехники в целом», — добавил Субботин.
Конкурировать с мессенджером «Макс» «Яндекс» не планирует, отметил он. Субботин напомнил, что «Яндекс. Мессенджер» существует уже давно и предлагается в рамках «Яндекс.360», но компания не делает на него больших ставок. «Насколько мне известно, никто в мире не заработал денег, продавая мессенджеры. Это экосистемное решение, которое монетизируется в других частях экосистемы», — заявил он.
По его словам, запуск и обслуживание национального мессенджера — «дорогое удовольствие», а появление новых российских мессенджеров вызывает не только экономические, но и репутационные вопросы. «Мессенджер у нас есть, он предлагается нашим клиентам. Но с точки зрения какого-то специального отношения есть продукт, пользуйтесь, пожалуйста», — резюмировал он.
Группа RWB, объединенная компания Wildberries & Russ, приобрела транспортные активы — «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», сообщил РБК представитель покупателя. По его словам, решение является частью стратегии по развитию собственных сервисов транспортной логистики. Сумму сделки он не раскрыл. Будет ли RWB переводить «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» под свой бренд, представитель компании не уточнил.
С 2022 года перечисленные сервисы входили в портфель инвесткомпании People & People. Ее глава и владелец Игорь Рудзий подтвердил РБК факт сделки. К моменту продажи People & People принадлежал 51% всей группы активов.
По данным ВЦИОМа на июль 2024 года, среди приложений агрегатов такси в России лидировал «Яндекс Go» с долей 79%. В пятерку популярных также входили принадлежащие «Яндексу» приложения «Убер Россия» (5%) и «Везёт» (3%). Еще 8% приходилось на сервис «Максим», по 1% — на Drivee и «Автолигу». По информации дептранса Москвы на октябрь 2024 года, на столичном рынке агрегатов такси 96% приходилось на приложение «Яндекс Go», 3% — на Drivee, 0,86% — на «Ситимобил» и 0,14% — на «Максим».
