Свалившемуся с высоты подростку спасла жизнь начинающий медик в Волгограде

Молодой медик спасла жизнь подростку во время одного из первых дежурств. Мальчик упал с огромной высоты и получил тяжелые травмы, но был жив, когда прибыла бригада скорой помощи.
«Несмотря психологически сложную ситуацию и небольшой практический стаж, Мадина Гочияева быстро сориентировалась в критической ситуации, провела первичную диагностику и немедленно начала оказывать ребенку помощь», — рассказывают в волгоградском облздраве.
Как только состояние подростка стабилизировалось, его экстренно доставили в реанимационное отделение одной из больниц. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
