Объявлены победители VII Фестиваля «Театральное Приволжье»

24 апреля 2026 года в Ижевске прошла торжественная церемония награждения победителей VII окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». На мероприятии присутствовали заместитель полпред президента России в ПФО Олег Машковцев, глава Удмуртии Александр Бречалов, участники проекта, режиссеры, театральные и общественные деятели.
Награды вручались по нескольким номинациям: «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая сценография» и «Лучшее музыкальное оформление». Также отдельное признание получили лауреаты конкурса афиш и плакатов.
От имени полномочного представителя России в ПФО Игоря Комарова к собравшимся обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что фестиваль проводится уже семь лет, за которые у него появилось не мало поводов для гордости.
«Театральное сообщество региона сплотилось в единую дружную команду, наши достижения выросли в пять раз, а о фестивале знают далеко за пределами ПФО — в профессиональной среде всей страны. “Театральное Приволжье” — это важная часть системы общественных инициатив региона, направленных на поддержку молодых талантов в области культуры, спорта, науки, патриотического воспитания и соцобслуживания. В последние годы увеличивается количество заявок из других округов и даже из новых регионов — это хороший знак качества», — подчеркнул он.
Четырехдневное мероприятие проходило на нескольких сценах Удмуртии: в Республиканском доме народного творчества, в Гостеатре кукол и в Дворце культуры «Юбилейный». В рамках программы участники знакомились с удмуртскими традициями, посещали исторические места, мастер-классы от ведущих педагогов, устраивали вечер дружбы и театральный бал — всё в духе настоящего праздника.
«Этот проект действительно способствует развитию театрального искусства в каждом городе и регионе Приволжья. Я рад, что такие фестивали существуют и продолжают расти», — отметил известный российский педагог и актер Александр Песков, являющийся членом Российского общества «Знание».
На сцену вышли театральные коллективы из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, а также из Самары, Саратова и Пензенской области — все лауреаты нынешнего фестиваля. Среди приглашенных гостей — артисты молодежного театра-студии «Браво» из Харцызска, Донецкая Народная Республика.
«Этот фестиваль существенно стимулирует развитие театрального искусства среди детей и молодежи, — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. — Ежегодно в постановках участвует более 11 тысяч юных талантов даже из небольших сел и городов. В этом году заявок из Удмуртии подано рекордное число — 98 коллективов, что на 43 больше по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».