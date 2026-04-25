В Омской области в мае 2026 года увидят «Голубую Луну»

В мае 2026 года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — сразу два полнолуния за один месяц. Первое произойдёт 1 мая, а второе — в последний день месяца.
Второе полнолуние называют «Голубой Луной», однако на самом деле спутник Земли не меняет цвет. Такое название связано не с внешним видом, а с английским выражением «Once in a Blue Moon», которое означает крайне редкое событие.
Как пояснили в Московском планетарии, появление двух полнолуний в одном месяце связано с продолжительностью лунного цикла — он составляет 29,53 дня. Из-за этого периодически возникает ситуация, когда в календарный месяц «попадает» дополнительное полнолуние, сообщает телеканал «Саратов 24».
Астрономы подчёркивают, что «Голубая Луна» не имеет отношения к редким оптическим эффектам, при которых спутник действительно может приобретать голубоватый оттенок.