Более 66 тыс. московских семей получили бесплатную помощь при переезде

«Услуга “Помощь в переезде” популярна у семей, переселяющихся в рамках программы реновации во всех округах столицы. Например, на востоке заявки на вызов грузчиков и автомобиля оставили 11,6 тысячи семей, на юго-востоке — 11,1 тысячи, на севере — 9,9 тысячи, на западе — более 8 тысяч. Услуга включает бесплатную помощь в погрузке и перевозке мебели, бытовой техники и личных вещей. Также предоставляется транспорт, что значительно упрощает переселение», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.