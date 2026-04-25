Более 66 тыс. московских семей получили бесплатную помощь при переезде

Услугой «Помощь в переезде» с начала реализации программы реновации воспользовались более 66 тыс. столичных семей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Суперсервис “Переезд по программе реновации” — удобный цифровой помощник, который помогает сделать процесс переселения участников программы в новое жилье максимально быстрым, комфортным и удобным. Для москвичей доступны шесть онлайн-услуг. Одна из них — “Помощь в переезде”. Благодаря ей с начала реализации программы 66,1 тысячи семей получили бесплатную помощь в перевозке имущества из старой квартиры в новую», — добавил Ефимов.
Заявку на услугу можно подать в электронном виде на портале mos.ru или при личном обращении в информационные центры по переселению. Они находятся на первых этажах домов, построенных по программе реновации.
«Услуга “Помощь в переезде” популярна у семей, переселяющихся в рамках программы реновации во всех округах столицы. Например, на востоке заявки на вызов грузчиков и автомобиля оставили 11,6 тысячи семей, на юго-востоке — 11,1 тысячи, на севере — 9,9 тысячи, на западе — более 8 тысяч. Услуга включает бесплатную помощь в погрузке и перевозке мебели, бытовой техники и личных вещей. Также предоставляется транспорт, что значительно упрощает переселение», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.