Научный интенсив в Красноярске собрал более 50 молодых ученых

Более 50 молодых ученых со всей страны стали участниками научно-исследовательского интенсива «Химия и материаловедение для устойчивого развития и ресурсосберегающей энергетики» в Красноярске. Мероприятие для исследователей и ИТ-специалистов организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в краевом министерстве цифрового развития.
Интенсив прошел 12−19 апреля в Сибирском федеральном университете. Главной особенностью мероприятия стал синтез фундаментальной науки и технологий искусственного интеллекта. В течение недели участники решали производственные задачи, реальные кейсы предоставили компании «Сибур Полилаб», «Красцветмет», «Германий», «Полюс Проект», а также институты Сибирского отделения РАН.
Ключевым моментом защиты проектов стало личное участие губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Глава региона пообщался с молодыми учеными из Казани, Томска, Санкт-Петербурга, Королева и других городов. Авторы лучших проектов получили документ о повышении квалификации, предложения от индустриальных партнеров о работе в лабораториях и возможность выиграть грант краевого фонда науки.
Отметим, в этом году запланировано еще три интенсива: по синтетическим молекулам и радиофармпрепаратам, космическим технологиям, а также ИИ-технологиям для ускорения научных исследований.
