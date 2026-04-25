На курорте «Роза Хутор» отметят День коренных малочисленных народов России

Бесплатные тематические экскурсии, прогулки и выставка будут организованы с 27 по 30 апреля на курорте «Роза Хутор» в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов РФ. Мероприятия организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций Сочи.
Все желающие смогут бесплатно посетить этнопарк «Моя Россия» и принять участие в праздничных мероприятиях. Программу дополнят тематические экскурсии, в ходе которых гости узнают о 47 коренных народах страны: от таежных эвенков до народа водь, численность которого составляет 30 человек.
«В Сочи подготовлено свыше тысячи мероприятий разного формата и направлений, посвященных Году единства народов Российской Федерации, погружающих в культуру народов, населяющих нашу страну и наш многонациональный город. Наш курорт уникален в плане многонационального состава населения, что делает его особенно привлекательным для туристов. В Сочи проживают представители свыше 100 национальностей, среди которых есть представители малочисленных народов. Знакомство с культурой и бытом других народов не только укрепляет наши дружеские отношения, но и развивает такие направления туризма, как событийный и гастрономический. В Сочи кухня, обычаи и культура народов Кавказа давно стали частью программы отдыха и своеобразным туристским брендом курорта», — рассказала и. о. директора департамента курортов и туризма администрации города Мария Епишенкова.
День коренных малочисленных народов РФ отмечается 30 апреля. Праздник учрежден 4 ноября 2025 года указом Президента с целью сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов страны.
