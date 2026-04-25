В Омске выбрали лучших по профессии в индустрии туризма

Лидеров XI регионального конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», определили в Омске. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры Омской области.
В трех номинациях соревновались 15 представителей учреждений культуры, коллективных средств размещения, туроператоров и турагентов. В ходе профессионального соревнования у конкурсантов проверили теоретические знания и выполнение практических заданий.
По итогам в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» победителем стала Елена Павлова, представляющая агентство «Омск-тур», в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» — Дмитрий Тимошкин из гостиницы «Турист», в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» — Юлия Петрова, которая представляла «Омскгид». Победителям и призерам регионального конкурса вручены дипломы и денежная премия: за первое место в размере 30 тыс. рублей, за второе — 25 тыс. рублей, за третье — 16 тыс. рублей.
«Этот конкурс особенно важен для нас сегодня, в Год культурной столицы, когда поток туристов увеличивается день ото дня. Помимо денежных премий, сегодня победители получат наградные часы “Любинский” с изображением символа города и туристической точки притяжения — часовой башней на Любинском проспекте», — отметил министр культуры региона Юрий Трофимов.
