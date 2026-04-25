Путин одобрил бесплатный проезд близких при тяжелом ранении росгвардейца

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому двум родственникам сотрудника Росгвардии в случае его тяжелого ранения предоставляется право бесплатного проезда к месту лечения и обратно.
Соответствующий документ размещен на сайте официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается, что в случае тяжелой болезни сотрудника Росгвардии, в том числе вследствие полученного увечья (ранения, травмы, контузии), двум членам его семьи или двум близким родственникам оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом от места своего жительства до места нахождения больного и обратно, один раз за время болезни.
Также детям сотрудника Росгвардии, погибшего при выполнении задач специальной военной операции или умершего вследствие полученных на передовой ранений, предоставляется право на получение во внеочередном порядке места в школе или дошкольном учреждении по месту жительства, а также места в летнем оздоровительном лагере.