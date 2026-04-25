Лучшим учителем Нижегородской области стал Роман Смирнов

В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Учитель года-2026». Победителем стал учитель биологии и химии школы № 118 Роман Смирнов, которому предстоит представить регион на федеральном этапе, сообщает «Учительская газета».
Юбилейный, 35-й сезон конкурса собрал 1247 педагогов со всего региона. В финал вышли семь сильнейших участников. Решающий этап прошёл в Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде, где встретились учителя разных поколений — от опытных наставников до молодых специалистов.
Организаторы отмечают: конкурс заметно изменился. Сегодня он строится не только на личном мастерстве, но и на обмене опытом между педагогами и передаче знаний ученикам. Именно это, по словам экспертов, делает его живым и востребованным.
Сам победитель признаётся: для него главное — связь предмета с реальной жизнью. На простых примерах вроде реакции соды и уксуса он старается увлечь школьников и вовлечь их в диалог. По словам Смирнова, признание учеников важнее любых наград.
Министр образования региона Михаил Пучков поздравил финалистов и подчеркнул, что за званием лучшего учителя стоит большой труд, любовь к детям и преданность профессии.