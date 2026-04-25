В больнице подмосковного Орехово-Зуева установили портативный бронхоскоп

Портативный бронхоскоп установили в отделении анестезиологии и реанимации в первом филиале Орехово-Зуевской больницы, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Аппарат приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Новый портативный бронхоскоп значительно облегчит работу врачей-реаниматологов и повысит качество оказываемой медицинской помощи. Главное преимущество — мобильность. Раньше реаниматологам приходилось везти тяжелого пациента в эндоскопическое отделение, теперь сложные манипуляции проводятся прямо у постели. Это критически важно, когда счет идет на минуты», — пояснила анестезиолог-реаниматолог Юлия Брычева.
Портативный мобильный бронхоскоп будут применять для интубаций при отеке гортани, во время процедур для людей с лишним весом или с фиксированным шейным отделом позвоночника, а также при других манипуляциях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.