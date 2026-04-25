В Шербакульском районе Омской области выбрали лучшие бизнес-идеи школьников

Муниципальный конкурс бизнес-проектов школьников завершился в Шербакульском районе Омской области, сообщили в правительстве региона. Состязание проводилось в ходе проекта «Точка роста», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Почти месяц старшеклассники района изучали основы предпринимательства на тренингах и деловых играх, а затем представили свои бизнес-идеи жюри. Всего участие в конкурсе приняли 28 человек из 10 школ района, которые презентовали 17 бизнес-планов.
Так, в номинации «Агробизнес» первое место занял проект «Сыр-мусыр». Представили Екатеринославской школы представили идею по изготовлению козьего сыра. Второе место — у «Ягоды-малинки». Это проект детей из Красноярской школы, в основе которого сублимированные ягоды. Третье место занял проект по выращиванию микрозелени гороха.
В номинации «Реализуем проект» победила Арина Ковпак с идеей изготовления мебели и декора из эпоксидной смолы. Второе место занял маникюрный салон «ДИва», третье — разработка «Цветы будущего». В номинации «Свое дело» лучшим признан проект «Сладкий полет» Шербакульского лицея. В номинации «Социальное предпринимательство» первое место — у работы «УЮТный сад», второе — у программы обучения верховой езде «Юный всадник», третье — у «Света знаний». Все участники получили дипломы, а призеры — денежные сертификаты главы Шербакульского района Александра Молоканова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.