С 1 мая возобновляется прямое авиасообщение Петербурга с Дубаем

С 1 мая рейсы возобновляет авиакомпания Emirates, а с 1 июня — «Аэрофлот».

Из Петербурга в Дубай вновь будут летать самолёты. С 1 мая рейсы возобновляет авиакомпания Emirates, а с 1 июня — «Аэрофлот».

Полёты из Пулково Emirates будет выполнять на широкофюзеляжных Boeing 777. Как со ссылкой на официальную информацию перевозчика сообщает «Петербургский дневник», рейсы запланированы на понедельники, среды, пятницы и воскресенья.

Время в пути до международного аэропорта Дубая составит восемь часов, а обратная дорога займёт чуть больше — 8,5 часа. Цены у Emirates стартуют от 45 тыс. руб. в одну сторону (речь идёт об экономклассе — Ред.). Перелёт туда и обратно обойдётся минимум в 65 тыс.

Российский «Аэрофлот» планирует высокую частоту рейсов: по понедельникам, вторникам и четвергам — три ежедневных вылета, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям — два.

Напомним, страны Ближнего Востока с 28 февраля закрывали своё воздушное пространство из-за конфликта в регионе. «Аэрофлот» отчитывался 11 марта о завершении перевозки российских пассажиров из ОАЭ — из Дубая и Абу-Даби авиакомпания вывезла 13,1 тыс. пассажиров на 46 рейсах. Многие туристы провели в Эмиратах намного больше времени, чем планировали. Как они там выживали — в материале spb.aif.ru.

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
