Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Оренбургу» в концовке матча

В Ростове-на-Дону футбольный клуб «Ростов» проиграл «Оренбургу». Встреча команд прошла на поле домашнего стадиона желто-синих. Итоги спортивного матча опубликовали в социальных сетях донского клуба.
Игра состоялась в рамках 27 тура российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой гостей. Футболисты «Оренбурга» обыграли хозяев поля со счетом 1:0.
По итогам прошедших матчей ростовская команда набрала 27 очков. Это позволяет занимать десятое место в турнирной таблице. Соперники из Оренбурга заработали 26 очков и находятся на одиннадцатой строчке.
Напомним, до начала матча спортивные аналитики считали фаворитом именно донской клуб. Букмекеры прогнозировали невысокую результативность игры. При этом эксперты ожидали забитые мячи от обеих команд.
