Спектакль «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра юного зрителя прошел с аншлагом в Нижнем Новгороде

Показ легендарного спектакля «Ромео и Джульетта» в исполнении труппы Екатеринбургского театра юного зрителя прошел с аншлагом на сцене Нижегородского ТЮЗа. Гастроли уральских коллег стали настоящим событием в культурной жизни столицы Приволжья, собрав полный зал зрителей.
Четыре дня актёры показывали свои спектакли нижегородцам в рамках федеральной программы «Большие гастроли», а финалом тура стала их версия вечной любви. Даже спустя столетия режиссёры находят в ней новые грани. Секрет успеха — в отказе от привычных театральных клише. Никаких пафосных декораций, вместо этого — предельная честность, живые эмоции, молодая энергия, которая, кажется, способна разрушить любые стены. Даже те, что возвели между собой их семьи.
«Я благодарен за инициативу директору Нижегородского ТЮЗа, Инне Ванькиной. Это её было предложение подать заявку на федеральный конкурс и обменяться спектаклями», — сказал директор Екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко.
Актёры существуют в условном, почти минималистичном пространстве, где всё внимание сосредоточено на внутреннем мире героев. Особого восхищения заслуживают исполнители главных героев. В их диалогах — только живая пульсация чувств, от восторга первой встречи до леденящего финала. Игра талантливых екатеринбургских актёров доказала, что Шекспир остаётся современным и готов к новым прочтениям.
