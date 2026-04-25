В Самарской области отремонтируют дорогу Коммунарский — Яблоневый

Автомобильную дорогу Коммунарский — Яблоневый отремонтируют в этом году в Красноярском районе Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
На участке протяженностью 5,5 км между населенными пунктами Коммунарский и Яблоневый полностью обновят дорожное покрытие. В границах поселка Яблоневого дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Также для повышения безопасности дорожного движения установят знаки и нанесут горизонтальную разметку.
Дорога имеет важное значение для местных жителей. По ней организован школьный автобусный маршрут. Также этой дорогой пользуются для поездок на работу и в социальные учреждения в соседние населенные пункты.
На объекте подрядчик уже полностью отфрезеровал старое покрытие, также на 50% выполнено уширение проезжей части.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.