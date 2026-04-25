В Ростове конференция по трансплантологии печени собрала 400 медиков из разных стран

В Ростове состоялась Международная научно-практическая конференция, собравшая более 400 специалистов из разных сфер медицины — ультразвуковой диагностики, радиологии, рентгенологии, гастроэнтерологии, онкологии, эндовидеохирургии, рентгенхирургии, трансплантологии и других. Мероприятие прошло на базе Ростовской областной клинической больницы.
Форум работал 23 и 24 апреля. Среди участников были как академики и члены-корреспонденты, так и молодые врачи. Приехали эксперты также из-за рубежа.
Академик РАН Сергей Готье отметил, что РОКБ не случайно стала площадкой для такого форума.
Более десяти лет врачи Центра хирургии и координации донорства больницы пересаживают не только почки, печень и сердце, но и поджелудочную железу — по собственной методике.
Главный врач РОКБ Вячеслав Коробка заметил, что без симбиоза компетенций сегодня немыслима мощная хирургия. Рентген и УЗИ уже давно помогают не только диагностировать, но и лечить самые тяжелые патологии.
Одно из последних внедрений — внутрипеченочное шунтирование. Эта рентгенохирургическая процедура помогает избежать опасных кровотечений, а раньше требовалась большая травмирующая операция. С прошлого года в медучреждении провели уже 55 таких вмешательств.
В больнице подчеркнули, что конференция прошла в год 20-летия Центра хирургии РОКБ. Этот центр стал первой на Дону высокотехнологичной площадкой, где начали развивать сложные реконструктивно-пластические операции.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь наградил знаком «За милосердие и благотворительность» академика Сергея Готье и член-корреспондента РАН Сергея Восканяна.
Также глава региона вручил медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» главврачу Вячеславу Коробке. Медаль «За доблестный труд на благо Донского края» получил заведующий отделением анестезиологии Андрей Микутин. Благодарности и письма вручили другим сотрудникам больницы.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.