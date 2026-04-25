Пассажирка «Лады» пострадала в ДТП в Волгограде

В Кировском районе Волгограда произошла серьезная авария, в результате которой пострадала женщина-пассажир. Все случилось 24 апреля, когда 72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила дорожного движения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительным данным, около 08:23 утра, двигаясь по проспекту Университетскому напротив дома 107/1, водитель «Лады» проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Это привело к неизбежному столкновению с автомобилем «Хонда Фит». Удар был достаточно сильным.
В результате ДТП, женщину-пассажира, которая находилась в «Ладе», доставили в медицинское учреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить точную картину аварии.