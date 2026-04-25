Захарова показала фристайл с мячом на баскетбольном чемпионате

ИЖЕВСК, 25 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вышла на паркет на всероссийском чемпионате по баскетболу в Ижевске и раскрутила мяч на пальце в стиле фристайл, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках суперфинала школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» прошел «Матч звезд», в котором на ижевской «УДС Арене» встретились любители баскетбола, спортсмены и известные деятели в разных сферах.
Среди участников в одной из команд была и официальный представитель МИД России. После завершения матча на паркете собрались фристайлеры, выполнившие для публики трюки с мячами. К ним присоединилась и Захарова, раскрутившая мяч на пальце.
В субботу состоялись финальные матчи чемпионата среди девушек и юношей. В первом матче баскетболистки из Москвы победили соперниц из Орловской области со счетом 81:74. Противостояние юношей закончилось победой команды Курской области над баскетболистами из Псковской области со счетом 79:70.