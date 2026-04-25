Жителям микрорайона Максима Горького в Волгограде досрочно вернули воду

«Концессии водоснабжения» досрочно выполнили плановые профилактические работы на насосной станции, в связи с чем жителям микрорайона Максима Горького в Советском районе Волгограда на 12 часов раньше обозначенного срока вернули воду. Волгоградцы уже в полном объеме получают ресурс.