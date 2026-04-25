Полесский радиационный заповедник назвал цену тура в белорусскую зону отчуждения

В белорусской зоне отчуждения принимают туристические группы, которых в апреле становится еще больше.

Источник: Комсомольская правда

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике с апреля растет спрос на туры, пишет Sputnik.by.

Завотделом экологии растительных комплексов заповедника Дмитрий Гарбарук сообщил, что на выходных заповедник может посетить и 10 групп. Такие путешествия уже проходят с ноября 2018-го.

— Спрос растет постоянно, — сказал Гарбарук.

Кроме белорусов, в основном приезжают граждане России, а еще туристы из Китая.

— За прошлый год к нам приехало где-то 3177 человек из 40 стран, — отметил Гарбарук.

Кстати, на группу до 10 человек посещение зоны отчуждения обойдется в 700 белорусских рублей.

