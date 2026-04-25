Сын Бориса Щербакова опроверг информацию о слабом здоровье отца

Борису Щербакову 76 лет. Он работал во МХАТе с 1972-го, затем, с 1987-го, в МХТ им. А. П. Чехова. В 1994 году получил звание народного артиста. Актер сыграл около 200 ролей в художественных фильмах и сериалах, включая кинокартины «Легенда № 17», «Спасти Ленинград» и сериал «Убойная сила 4». Кроме этого, Щербаков вел передачи «Доброе утро», «Наше кино» и «Последний день».