Сын Бориса Щербакова опроверг информацию о слабом здоровье отца

Информация о плохом самочувствии народного артиста России Бориса Щербакова не соответствует действительности, сообщил РБК его сын Василий Щербаков.
«Ничего [из мероприятий] не отменялось. Хорошо физически [чувствует себя], но морально не очень из-за смерти его друга [Алексея] Пиманова», — сообщил РБК Щербаков.
Телеграм-канал Mash утверждал, что Щербаков отказывается от проведения частных мероприятий из-за проблем со здоровьем.
В январе 2023 года Щербакова доставили в больницу с коронавирусом. Позднее сын Василий уточнил, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем на фоне ОРВИ.
Алексей Пиманов, режиссер и телеведущий, умер 23 апреля в возрасте 64 лет из-за инфаркта. Его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, дату и время еще не назначили.
Борису Щербакову 76 лет. Он работал во МХАТе с 1972-го, затем, с 1987-го, в МХТ им. А. П. Чехова. В 1994 году получил звание народного артиста. Актер сыграл около 200 ролей в художественных фильмах и сериалах, включая кинокартины «Легенда № 17», «Спасти Ленинград» и сериал «Убойная сила 4». Кроме этого, Щербаков вел передачи «Доброе утро», «Наше кино» и «Последний день».
